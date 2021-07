(VIDEO) Aseguran que maltrato infantil desarrolla conductas delictivas en los niños 

Comparte esta noticia

Por Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicoterapeuta y entrevistadora forense, Angélica García Ariza, afirmó este martes que el maltrato infantil puede llegar a desarrollar conductas delictivas en los niños, razón por la cual indicó que estos se pueden convertir en adultos agresivos.

“El maltrato infantil puede sembrar en el niño muchísima agresividad la cual puede desquitarse cuando sea adulto, y el maltrato infantil sí puede condicionar a la persona a tener algún tipo de transgresión ante la ley, como violencia intrafamiliar o detonar por algo que le digan o le hagan”, explicó.

García Ariza emitió sus planteamientos en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 20:05).

García Ariza manifestó que si las personas no tienen como base una educación en valores, y por lo contrario, se desarrollan dentro de una familia disfuncional o con un bajo nivel educativo, podrían caer en una conducta delictiva.

“Llamamos conducta delictiva a toda conducta que transgrede las normas sociales y que puede causar algún perjuicio a una persona, ocasionado por multifactores como son el ambiente, la genética o algún trastorno de la personalidad”, indicó.

La psicoterapeuta aseguró que son los varones quienes tienen más probabilidades de desarrollar una conducta delictiva, debido a la presión que reciben como cabeza de la familia.

También agregó que otro factor pueden ser los matrimonios a temprana edad, en los que la pareja no tiene medios para sostenerse económicamente e incurren en actividades en contra de la ley. “La pobreza no necesariamente es una causa de la conducta delictiva, porque aunque el entorno influye bastante, hay conductas que se imitan o se rechazan, entonces no porque una persona sea pobre debe ser delincuente”, destacó.

