(VIDEO) Aseguran Plan de Seguridad Ciudadana debe enfocarse en sanear Policía Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz saludó este martes las medidas del Plan de Seguridad Ciudadana anunciadas ayer por el presidente Luis Abinader, y al mismo tiempo, consideró que para garantizar la efectividad del programa el Gobierno debe enfocarse en sanear la Policía Nacional.

“Tenemos 37 mil policías y vamos a suponer que de esos, los malos son 3 mil, ese grupo le pueden echar a perder fácilmente cientos de millones al Gobierno en este plan”, señaló.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa Cebolla News, el cual conduce junto a Juan Madé y Rubén Franco, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 04:09).

Expresó que el eje central del Plan debe ser la Policía Nacional e incentivar a sus miembros, para que puedan realizar un buen trabajo y no se vean tentados a recibir sobornos.

“Lo digo porque se va a incentivar al policía a que recupere un arma ilegal, pero ¿cuánto le va a dar el Gobierno?, ¿$5 mil pesos?, quien él encuentre le va a dar $10 o $15 mil pesos para que no le quite el arma y para que no lo lleve preso”, aseguró.

En cuanto a la medida que indica que los motoristas tendrán que usar chalecos con un número individual, Muñoz indicó que se debe tener en cuenta que los delincuentes podrían fácilmente obtener chaquetas enumeradas valiéndose de artimañas.

“Pero señores, los delincuentes consiguen pistolas, uniformes de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de instituciones públicas y privadas y andan por ahí como cualquier empleado, ¿no van a conseguir un chaleco con una enumeración?”, declaró.

En ese sentido, sugirió que las autoridades podrían auxiliarse de la tecnología, dotando a los policías de celulares inteligentes y que se apliquen códigos de barras a los chalecos para que de esa manera, se pueda identificar la persona y sus antecedentes.

“Que cuando el policía lo identifique, inmediatamente esa información llegue a oficinas de la Policía Naciona, información de que ese oficial tuvo contacto con ese delincuente para evitar que haya algún dinerito de por medio y lo deje ir”, agregó.

Por último, recalcó que “cualquier plan de seguridad ciudadana debe tener como columna a la Policía, porque fácilmente miembros corruptos pueden echar a perder el programa”.