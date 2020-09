(VIDEO) Aseguran personas tienden a frustrarse por no alcanzar éxito en sus vidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coach y mentor miembro de la Asociación Dominicana de Coaching, Ricardo Cañas, manifestó que muchas personas tienden a frustrarse por no alcanzar el éxito que persiguen en sus vidas, por lo cual asegura que el mismo tiene que ver con el ser de cada individuo.

“Las personas que entienden que el éxito tiene que ver con lo que se obtiene, yo les preguntaría si por algún motivo en tu vida no puedes llegar a obtener eso que tanto has deseado o has planificado, lo cual les provoca frustración”, cuestionó Cañas.

El coach emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra Controversia, el cual se transmite por la plataforma digital del El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 6:59).

Igualmente, indicó que las personas se volverían completamente frustradas en caso de no alcanzar los objetivos y metas que se trazan en la vida.

“Así como en mi mente yo asociaba que ser exitoso tiene que ver con tener esas cosas, de esa misma manera en ese momento voy a asociar que como no las tuve, entonces soy un fracasado y fracasé”, indicó.

En ese orden, resaltó que el hecho de que una persona no pueda alcanzar algo en un momento determinado, no significa que la persona sea un fracasado sino que no fue el instante para obtener algo.

Cañas expresó que el éxito no siempre es como las personas piensas, que es algo que se obtiene, sino que este siempre se tiene por dentro y que acompaña al ser da cada individuo.

“La humildad tu no la obtienes, no puedes llamar al colmado y que te manden diez pesos de humildad, eso no es posible, es un valor que está dentro y que lo construyes en la vida”, puntualizó el también mentor de vida.