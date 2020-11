(VIDEO) Aseguran personas no videntes han sido olvidadas y mayoría no tienen empleo en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado no vidente, Mónico sosa, manifestó ayer lunes que muchas personas en la República Dominicana con incapacidad visual están en condiciones de precariedad al no poder trabajar y que además una gran mayoría han sido olvidadas ya que no tienen la posibilidad de adquirir los programas de asistencia social del Gobierno.

“En su mayoría no tienen un seguro de salud, no tienen un empleo, los pocos que los tienen lo pierden, y muy pocos tienen la posibilidad de adquirir los programas de ayuda del Gobierno”, expresó Sosa.

El abogado emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir de la hora 1:10:46).

Asimismo, Sosa dijo que muchos no han podido ser incluidos en los programas del Gobierno como son Fondo de Asistencia al Empleado (FASE), “Pa‘ Ti”, y “Quédate en casa”, para poder sobrevivir durante la crisis actual que vive el país.

Igualmente, el abogado dijo que más del 40% de esta población carece de documento de identidad, cédula, o acta de nacimiento.

“Por eso hemos sido grandemente golpeados, y todavía no se ve la posible solución ni de la pandemia ni de una población que ha sido abandonada y olvidada, y en ocasiones pudiésemos decir que hasta discriminada por las autoridades”, expresó el abogado.

Personas con discapacidad

Al abordar el tema de la discapacidad en la República Dominicana, indicó que actualmente hay cerca de 1.5 millones de personas con algún tipo de discapacidad ya sea física, sensorial o mental, y que alrededor de un 12% posee algún tipo impedimento y que lamentablemente cada día estas cifras se incrementan.

“Hay una causa principal que son los accidentes automovilísticos, en el mundo entero hay personas con discapacidad, pero aquí que somos el segundo país en accidentes automovilísticos imagínense ustedes la cantidad que cada día se incrementa”, dijo.

Sosa indicó que la mayoría de personas con discapacidad en el país son de escasos recursos, quienes tienen la limitante de no poder acceder a los estudios o trabajar, razón por la cual dijo que la llegada de la pandemia los ha golpeado profundamente a este sector de la población.

Cuota de empleos

Al ser preguntado sobre la cuota de empleos que debe regir en las instituciones públicas para personas discapacitadas, Sosa resaltó que la Ley 5-13 es muy importante, pero que la misma no se cumple en su totalidad, ya que muchos con discapacidad visual no son contratados.