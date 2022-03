(VIDEO) Aseguran “Pacto Verde” busca sensibilizar políticos para que medidas no queden “engavetadas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-David Arias Rodríguez, promotor del Pacto Verde por la Sostenibilidad, sostuvo este jueves, que uno de los elementos centrales de esta iniciativa es sensibilizar a los partidos políticos sobre el medio ambiente, porque de ellos es que salen las personas que toman las decisiones en beneficio del país.

“No es que no discutamos, las discusiones son buenas, pero espero que lo que salga de aquí no sea un papel para engavetar, que no sea letra muerta. Porque los partidos políticos muchas veces están ajenos, a excepción de las secretarías y los departamentos que tengan que ver con medio ambiente, en términos generales mucha veces no están sensibilizados, pero de los partidos políticos es que salen los regidores, los alcaldes, los diputados, los presidentes y las autoridades políticas, entonces, el razonamiento es ese, convencer a quienes toman las decisiones”, expresó.

En una entrevista realizada por Alfonso Ureña y Francis Cuevas en el programa “Agenda Ciudadana”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rodríguez puntualizó que todos los pactos realizados dentro de una nación son políticos aunque participe la sociedad civil, y diferentes sectores, porque la decisión final es promulgada por el presidente.

(Ver declaraciones a partir del minuto 33:14 ).



“Yo quiero decirle a la clase política que este es el pacto de pactos, porque sin el Pacto Verde no tendremos Pacto Fiscal, no tendremos Pacto Educativo, ni Eléctrico, esto es de vida o muerte para el país, por eso debemos crear conciencia en la clase política”, manifestó.

El experto en economía ambiental, comentó que es importante fomentar la participación ciudadana, porque la misma es quien va garantizar “que las cosas no solamente sucedan porque están escritas, sino, porque los ciudadanos hagamos que se cumplan”.

Narró que esta iniciativa surgió luego de ver la necesidad que tiene la República Dominicana de un Pacto Ambiental, tras analizar que la Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene cuatro ejes y uno de ellos es el ambiental, pero el mismo tiene falencias, porque no cuenta con un proceso de reforma.

“Nuestro Pacto Verde a diferencia de otros procesos en otros países, ha venido de la sociedad civil como tal, nosotros aunque es una iniciativa ciudadana decidimos abordar a los partidos políticos, lo hicimos previo a las elecciones del 2020 porque estábamos en un buen momento”, comentó.

En tal sentido, dijo que en ese proceso lograron reunirse “con muchas personas y finalmente logramos que se aprobara la resolución, que a través de Medio Ambiente ordena a todos los sectores de la vida nacional a abocarnos a un Pacto Verde por la Sostenibilidad”.

Asimismo, el experto informó que la República Dominicana se encuentra en la posición número once a nivel global, en términos de vulnerabilidad para hacer frente al cambio climático, en ese aspecto, destacó que el Pacto Verde por la Sostenibilidad contempla trece ejes fundamentales para el desarrollo sostenible ambiental, destacando entre ellos, la protección del agua, el fomento de las energías renovables, agricultura climáticamente inteligente, la biodiversidad, y el aprovechamiento del carbono azul.

