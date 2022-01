(VIDEO) Aseguran mujeres son una “raza superior” y eso las hacen exitosas en los negocios

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pedro Guzmán, licenciado en administración de empresas, aseguró que las mujeres están destinadas al éxito en el mundo de los negocios y todos los aspectos de la vida, debido a que poseen cualidades que las hacen desde su punto de vista “una raza superior”.

“La mujer tiene habilidades a nivel de intelecto que a mí personalmente me dejan sorprendido, no sé porqué compiten con los hombres si la mujer es una raza superior, no es de extrañar que más del 50% de las posiciones gerenciales en República Dominicana están ocupadas por mujeres”, declaró.

Guzmán realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 27:42).

Expresó que las féminas han tomado mucha relevancia en el mundo del emprendimiento, insertándose de manera extraordinaria en la economía dominicana, generando fuentes de empleo en diversas áreas, lo que según explicó, se refleja en más dinero circulando en el país.

¿Por qué fracasan los negocios?

En otro aspecto, el también especialista en ventas reveló que en el país ocho de cada diez negocios fracasan porque los empresarios no saben vender sus ideas, es por esto que resaltó la importancia de contar con procesos de ventas bien definidos a la hora de emprender un negocio.

“Realmente si nosotros nos detuviéramos a dedicar más tiempo a desarrollar nuestras ideas menos negocios fracasaran, ocho de cada diez negocios fracasan en los primeros cinco años porque sus empresarios no saben vender, no saben comunicar su mensaje, es por eso que es necesario tener un proceso de ventas bien definido”, comunicó.

Además, explicó que un proceso de ventas se sustenta a través del acercamiento integral al mercado contemplando el mundo offline y el online, como la herramienta principal para poder captar el público.

“Cuando tienes ese proceso bien definido, tienes más probabilidades de éxito, pero también es importante la inversión en promoción, publicidad y marketing, las personas no invierten esto y eso es un error”, consideró.

Narró que a su entender las personas no invierten en publicidad porque no saben cómo van a recuperar su inversión, en ese sentido recomendó a los emprendedores dar seguimiento a cualquier propuesta publicitaria para que así puedan identificar hacia dónde se va su dinero.

