(VIDEO) Aseguran médicos y naturaleza son quienes determinan si se interrumpe la vida, no el hombre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A raíz que se informará que en el nuevo Código Penal podría incluir la despenalización del aborto cuando la vida de la madre corre peligro, miembros organizadores de la Caravana Celeste, la ingeniera Evelin Alcántara y el licenciado Luis Encarnación, indicaron hoy martes que cuando se presenta una emergencia de ese tipo, los médicos y la naturaleza son quienes deben determinar el fin de la historia, no el hombre.

“Un facultativo, cuando se le presenta una emergencia de esta naturaleza acude primero a las habilidades médicas, luego a su fe de creer que puede salvar una u otra vida y después la naturaleza hace el resto” indicó Encarnación.

Alcántara y Encarnación emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata, Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:03:36).

En ese sentido, dijo que si la vida de la criatura no es factible dentro del vientre de la madre, automáticamente su cuerpo la va a rechazar y además, dijo entender que “los facultativos tienen las capacidades y habilidades para poder salvar ambas vidas”.

Por su lado, Alcántara aclaró que la ciencia puede acertar y dijo creer que tiene la sabiduría para poder sanar, pero a la vez, “la misma no es exacta y se debe dar la oportunidad a la vida de los niños porque nadie tiene el derecho de quitárselas”.

“Nuestros hijos son nuestros hijos, sean normales o no sean normales o ¿acaso si un hijo nos sale con un defecto nosotros lo vamos a matar después que lo vemos?”, agregó Alcántara.

En cuanto a la causal que busca que se despenalice el aborto por violación o incesto, indicaron que no pretenden que se castigue al inocente por el culpable, pero el acto de interrumpir la vida sería un “crimen”.

“Se debe educar a la sociedad y prevenir antes de lamentar’. Yo no creo en la violencia, no creo en la muerte y mucho más de un ser inocente, que porque nazca no se va a eliminar la violación, no se va a borrar el trauma psicológico de la mujer, de ninguna manera”, señaló Encarnación.

En otro orden, informaron que por motivos del vigésimo aniversario de la Ley 25-01 que defiende los derechos de los niños por nacer, se estará celebrando la Gran Caravana Celeste por la Vida el día 27 de marzo a las 9 de la mañana, partiendo desde el Estadio Quisqueya.

“Nos movemos con la intención de dejarle saber a toda la nación que la vida inicia desde el momento de la concepción”, indicó Encarnación.