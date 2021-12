(VIDEO) Aseguran Gobierno no ha iniciado “una sola obra”​​ de las prometidas en Santiago

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de asuntos empresariales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jeffrey Infante, denunció que el Gobierno actual no ha iniciado “una sola obra concreta”​​ en la provincia Santiago, aseguró que hasta el momento solo se han realizado muchos actos de primer picazo pero no acciones concretas.

“Una sola obra no hay, no han iniciado una sola obra, nosotros como santiagueros tenemos el interés de que todas las obras que prometieron las realicen, porque al final de cuentas el presidente es de todos y es beneficio para los santiaguenses”​​, expresó.

Infante emitió estas declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Richard Medina, Domingo Jiménez y Nelson Navarro, en el programa “Agenda Ciudadana”​​, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario Tv.

Explicó que las más grandes obras inauguradas en esta gestión de gobierno en la región Norte del país, fueron iniciadas durante el mandato del ex presidente Danilo Medina, resaltando entre ellas la carretera que va de Montecristi a Dajabón, y aseguró que la misma fue dejada en un 40% de su construcción por la pasada administración.

“La mayor obra que se ha inaugurado en la región norte ha sido la carretera turística que va desde Santiago hacia Puerto Plata, que el pasado Gobierno la dejó en un 85% y este Gobierno gracias a Dios le dio continuidad”​​, enfatizó.

Expuso que fuera de estas dos carreteras, la mayoría de las obras ofrecidas por el Gobierno actual no han sido iniciadas.

Indicó además, que pese a que el presidente Luis Abinader prometió inaugurar el teleférico y el monorriel en la Ciudad Corazón para el año 2023, de acuerdo con datos obtenidos por él mismo, estas obras hasta el momento no tienen planos.

“Si no hay plano, no hay construcción, no sé como lo harán, ojalá que lo pueda hacer”​​, dijo.

De igual forma, expuso que dentro de lo prometido está la inversión de 22.000 millones de pesos para esa provincia, en el lapso de cinco años, asegurando que la misma no está contemplada dentro del presupuesto del próximo.

“Anunció la carretera del Ámbar, a nosotros nos interesa, porque lleva de Santiago a Puerto Plata en 25 minutos, y fue de los primeros anuncios al tomar el poder y todavía nada”​​, externó.

