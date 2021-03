(VIDEO) Aseguran es necesario digitalizar sector salud dominicano para beneficio de pacientes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de Arium Health, Fedor Vidal, indicó la mañana de este martes que la pandemia generada por el Covid-19, ha acelerado de forma radical la necesidad de digitalización de los procesos administrativos en el sector salud en República Dominicana, asegurando que se hace necesario que las recetas, consultas y expedientes se puedan manejar entre los diversos centros, farmacias y aseguradoras de salud.

“Poder hacer una receta y transferir esa información a un laboratorio o a una farmacia de forma digital sin tener físicamente que estar en un consultorio, cambia radicalmente el tema de cómo un paciente puede ser atendido”, aseguró.

En ese orden, Vidal puso como ejemplo la telemedicina y una de sus aristas, la teleconsulta, con la cual los médicos han podido realizar asesoramiento diagnóstico y terapéutico a los pacientes a través de medios electrónicos durante estos tiempos de pandemia.

“El punto es poder conectar todos los actores del sector salud para utilizar la tecnología y eficientizar los procesos clínicos y administrativos, eso es lo que nosotros tratamos de hacer”, manifestó.

Vidal emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata, Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 1:10:03).

“La pandemia en temas de digitalización del proceso de salud, no solamente en República Dominicana, casi en todo el mundo, ha movido la agenda de digitalización casi 10 años”, aseguró.

Indicó que ya en varios lugares como Estados Unidos han dado el salto a la digitalización en el área, pero aún quedan muchos lugares como el territorio dominicano que requiere la transformación digital en los procesos del sector salud, que en su mayoría se realizan de forma manual, para de esta manera hacerlos más eficientes hoy en día.

“En este momento un doctor no puede hacer una consulta física, no como lo hacía anteriormente, y ahora con la tecnología podemos hacer lo que tiene que ver con teleconsulta, donde yo tengo interacción con un paciente de forma remota”, manifestó.

Aclaró que la consulta remota nunca podrá sustituir una que se haga de forma presencial, pero sí “puede ayudar bastante y servir como un complemento”, así como también indicó serviría la digitalización de las recetas médicas.

Agregó que se debe buscar la manera de eficientizar y poner al paciente en el centro, evitando que por procesos administrativos se entorpezca su día a día como “esperar en una sala de espera por 5 o 6 horas, cuando hay procesos que se pueden agilizar bastante rápido”.

Por otro lado, agregó que con la digitalización del área de la salud se puede llevar mejor un manejo poblacional y entender cuáles son los sectores vulnerables, pudiendo evitar con ello que una población sana pueda en un futuro llegar a enfermarse.

“Todo lo que tiene que ver con salud digital tiene que ver con el tema de manejo de enfermedades y población, pero también con la prevención y es algo importante que el país debe empezar a buscar”, agregó.

Asimismo, indicó que es momento de que el país entienda que el paciente debe estar en el centro de cualquier decisión, y en ese sentido, expresó que se debe identificar cuáles procesos se deben hacer más flexibles y más rápidos, evitando los procesos administrativos manuales que solo retardan y causan más carga laboral.

“Es momento de que el país entienda que sin data no puede medir nada, no puede tomar decisiones a nivel de país con informaciones que están en una mascota, entonces es importante que entiendan que lo que tiene que ver con transformación digital no solamente tiene que ver con la eficientización de un proceso, sino también con la salud de un pueblo”, agregó.