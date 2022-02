(VIDEO) Aseguran EE.UU. no pretende entrar en guerra directa con Rusia sino debilitar su economía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en Derecho Internacional y seguridad, Alfredo de la Cruz, planteó la teoría de que Estados Unidos no pretende entrar en una guerra directa, sino que su estrategia es debilitar la economía de Rusia, imponiendo sanciones para lograr que la Unión Europea rompa acuerdos comerciales con esa nación.

“Nosotros hemos enarbolado las tesis de que Estados Unidos no quiere entrar en guerra directa con Rusia, Joe Biden lo que quería es que Putin diera la oportunidad de crear la coartada perfecta para imponer un paquete de sanciones, y lograr que Europa rompa los acuerdos comerciales que tiene con Rusia y lograr que Alemania pare el Nord Stream 2, como ya sucedió”, explicó.

De la Cruz fue entrevistado por los periodistas Liliam Mateo, Enrique Mota y el comunicador Simón Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 20:52).

Sostuvo su hipótesis bajo el argumento de que la imagen del mandatario norteaméricano, se encuentra en picada, además de que los productores de esquisto de esa nación están quebrados, debido a grandes cantidades gas que se encuentran almacenado y que hasta el momento no tiene salida comercial.

“En Texas donde se produce el petróleo, los depósitos están llenos de gas, no hay dónde colocarlo, si Europa compra este gas obviamente le saldría más caro por el transporte, pero para Estados Unidos sería tremendo respiro”, comentó.

En ese sentido, reveló que Rusia vende a Europa cerca del 35% de los energéticos utilizados en esa nación, enfatizando que el 40% del presupuesto ruso es creado en base a la energía que vende, por tanto, dijo que si Estados Unidos logra su objetivo la economía de Rusia podría tener “terribles problemas”.

“Si Biden logra esto sería el palo de él para recuperar la popularidad y encima despertar un sector de su economía que en la actualidad está quebrado”, subrayó.

El especialista en el tema, manifestó que es evidente que en este contexto sólo serían perjudicados Europa y Ucrania, agregando que por lo general los que cargan con la mayor parte negativa son los países pequeños, resaltando que en términos de economía Europa no es un país pequeño, sin embargo, dijo que políticamente si lo es.

“Europa es un gigante económico, pero es un enano político, porque no se gobierna a sí mismo en términos de defensas depende de Estados Unidos y hasta tanto Europa no sea capaz de enarbolar su propio aparato de defensa estará sujeta a los intereses de Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, concluyó su alocución diciendo que “hay que tomar en consideración que la guerra entre Rusia y Ucrania no ha empezado, y eso que está sucediendo sencillamente es el cero once de la guerra, porque lo único que han hecho las tropas rusas es tumbarle las defensa a su rival, el conflicto en sí o la guerra no ha empezado”.

