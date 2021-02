VIDEO) Aseguran consejo de organización del PLD necesita caras frescas y con valores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Max de Soto, aspirante político al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró necesario y oportuno que se deje entrar al consejo de esa organización caras frescas, personas con calidad y valores que puedan fortalecer y motorizar el partido.

“Yo creo que se le está dando muchas oportunidades a cara nuevas, a caras frescas, a personas de mucha calidad, de mucho valor, principalmente a la juventud, para poder fortalecer el partido, darle otra imagen, que pueda caminar y pueda acercarse a la gente, entonces tiene que tener gente nueva que motoricen eso”, expresó el exviceministro de la Presidencia.

De Soto emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 41:24).

El político aseguró que se propuso para formar parte del Comité Central debido al alejamiento que ha tenido la organización.

“Viendo ese alejamiento que ha tenido el partido fue que me he propuesto y también me han hablado para proponerme al Comité Central, para hacer un PLD más cercano a la gente, un PLD que pueda representarte realmente, y que ante problemas que tú tengas, tú puedas ir al partido y no tengas que ir donde un funcionario y que muchas veces no te recibían”, agregó.

Sobre trayectoria profesional

Max de Soto habló sobre su trayectoria como profesional, indicando que inició su carrera política en los Estados Unidos, donde fue presidente de la Asociación de Profesionales Dominicanos, y también llegó a trabajar de forma activa con el expresidente de la República Leonel Fernández.

Agregó, que desde allí se integró a la candidatura interna de Danilo Medina, lo que siguió más adelante cuando regresó al país y trabajó en un movimiento de apoyo a Medina, el cual se llamó “DM Redes Sociales”.

Posteriormente, dijo que fue nombrado por el entonces presidente Danilo Medina como viceministro administrativo para el área de ONG.

Actualmente, Max de Soto ocupa el número 59 en la boleta que se estará utilizando en las votaciones del Comité Central del PLD, para escoger 300 nuevos miembros el próximo domingo 14 de febrero.

Por Marolyn Castillo.