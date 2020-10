(VIDEO) Aseguran Congreso José Bidó Medina traerá nuevo Comité Político al PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Frank Olivares, expresó este jueves que el próximo Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina traerá un espacio donde habrá un nuevo Comité Político, renovación que asegura es necesaria e inevitable a lo interno de la organización.

“Esto significa que el actual Comité Político tendrá que presentarse a elecciones, algunos quedarán otros no, ya eso es una decisión que será soberana de un nuevo Comité Central que también se va a elegir en un proceso que hará la comisión organizadora”, manifestó Olivares.

El abogado emitió sus opiniones durante una entrevista realizada en el programa El Nuevo Diario en la Tarde.



Igualmente, dijo que “habrá una renovación, es inevitable, pero no creo que se deba pedir la cabeza de un Comité Político completo que ha sido exitoso”.

Olivares indicó que a lo interno del partido existen grupos que sostienen que el Comité Político debe cesar completamente en sus funciones políticas.

“Yo no me suscribo en ese grupo, yo creo que los equipos no hay que juzgarlos por el último juego o campeonato final, sino por el resultado final, y ese Comité Político nos llevó a varios triunfos consecutivos algo que no es normal en otros países”, aseguró.

El politólogo también indicó, que la comisión organizadora tiene una composición equilibrada y mixta, en igual número de hombres y mujeres, donde se están trabajando los aspectos logísticos y de organización.

“Estamos hablando de un proceso en el cual tiene derecho a participar toda la militancia, mediante una sistematización de las recomendaciones y de las propuestas que cada organismo pueda dar, sobre la base fundamental en la que se va a trabajar”, indicó Olivares.

Asimismo, expresó que el PLD debe retomar la tarea partidaria, asegurando que el gobernar les impidió dedicarle el tiempo necesario por lo cual refiere fue el motivo de perder la conexión con la sociedad.