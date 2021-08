(VIDEO) Asegura su fe la convirtió en “La Dama del Milagro” que logró salir de coma estando embarazada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Giselle Martínez, autora de la obra “La Dama del Milagro”, declaró que su fe en Dios la sacó del borde de la muerte hace dos años atrás cuando teniendo 38 semanas de embarazo de repente presentó un delicado cuadro de salud que los médicos no le daban muchas esperanzas de vida, por lo que aseguró que todo el que confía en el señor será capaz de ver su gloria.

“En febrero del 2019 me presenté en el hospital para dar a luz y allí pasó algo como de la nada, me desmaye y no desperté hasta cinco días después, y durante ese tiempo todo lo que recibía mi familia eran malas noticias y el llamado de los médicos era que fueran a despedirse de mí porque muy posiblemente yo iba a morir”, expuso.

Martínez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Raymond Moreta, en el programa “La Embajada”, el que se transmite por la plataforma digital, El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 09:38).

Contó que en aquel entonces los médicos no encontraban la causa que la llevó a estar en ese estado de coma, por lo que “tiraron la toalla” y le dijeron a su familia que solo un milagro podría salvarla.

“Ellos le dijeron a mi esposo que sí creían en algo que empezaran a orar, que solamente un milagro me salvaba y eso fue lo que sucedió, mi familia y la de mi esposo son de mucha fe, todos empezaron a hacer cadenas de oraciones en todos lados en los que se encontraban y el milagro sucedió”, manifestó.

Dijo que después de estar en coma se encontró totalmente recuperada, y por ello tomó la decisión de llevar el mensaje de que “los milagros sí existen” y las personas deben poner su confianza en Dios para que ocurran

“Mucha gente ha perdido ese enfoque de que Dios existe o no creen en él, pero soy de las que llevó el mensaje diario de que Dios sí hace milagros”, expresó.

Si quieres saber más sobre lo que comentó Martínez puedes acceder al link y ver la entrevista completa.

Relacionado