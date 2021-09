(VIDEO) Asegura problemas de ansiedad, depresión y sueño predominan en población dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctora Marisol Taveras, manifestó este lunes que la situación de salud mental tiene otra historia en el país tras el inicio de la pandemia de la Covic-19 e indicó que en una población de cerca de 11,200 ciudadanos entrevistados, el 76% padecen trastornos de ansiedad, sueño y de depresión.

“Los principales problemas que se han presentado han sido los de ansiedad con un 38%, de ahí pasa en un segundo plano los trastornos del sueño, y en tercer lugar, los trastornos depresivos, entre ellos tres ocupan un 76% de la población que ha recibido ayuda psicológica y psiquiátrica”, puntualizó.

Taveras emitió sus comentarios durante una entrevista realizada en el programa "EL Nuevo Diario AM".

Detalló que tales datos fueron revelados mediante una encuesta que el Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y un grupo de psicólogos han estado realizando desde el 25 de marzo del 2020 y hasta la actualidad.

Especificó que la población en general es la que ha estado solicitando la ayuda psicológica, y dentro del citado porcentaje, indicó que las mujeres han sido las que más han reflejado tales padecimientos.

Explicó que en este último año, principalmente, posterior a un encerramiento prolongado y la incertidumbre que causó la llegada de un virus en su momento desconocido, generaron un incremento en las patologías de salud mental.

“Me refiero a que, sobre todo, los pacientes que tenían condiciones de salud mental empeoraron, así como otros que nunca habían padecido de un trastorno mental, pues se vieron afectados”, señaló.

Suicidas

Durante la entrevista, Taveras indicó que el porcentaje de conductas suicidas que tiene el país es de un 1%, señalando que los trastornos depresivos son de los principales causantes de este tipo de conductas.

“También hay otras patologías como son los trastornos bipolares, que cuando están en fase depresiva pueden tener estas conductas suicidas, entre otras que también pudieran darse como los trastornos psicóticos, que es una persona que está con ideas fuera de la realidad”, expuso.

Al ser preguntada sobre cuáles son los rasgos que presenta una persona bipolar, la especialista describió tal padecimiento como un trastorno que afecta el estado de ánimo, donde el individuo puede ser muy depresivo o exageradamente alegre.

“Las personas pueden pensar que hablan mucho, pueden entender que tienen dones especiales, también tienen un aumento de la motricidad, les resulta difícil poder dormir, quieren hacer muchas cosas a la vez, entre otras”, señaló.

Planes de salud mental

Ante la pregunta de si considera que se ha hecho lo suficiente para enfrentar la situación de salud mental, la psiquiatra manifestó que ha habido grandes esfuerzos, aunque no suficientes y consideró que justo en este momento se debe empezar a ejecutar los planes nacionales de salud mental “que están ahí y no se han iniciado”.

En tal sentido, explicó que una de las principales ejecutorias del plan debe basarse en la creación y reforzamiento de unidades de intervención en crisis que hay en las comunidades.

“Posterior a iniciarse la pandemia las unidades fueron tomadas para tratar Covid y todavía no han sido devueltas, incluso yo que pertenezco al Hospital Francisco Moscoso Puello, pues nuestra unidad fue tomada para Covid y todavía no la tenemos, estamos trabajando en un área improvisada, pero todavía no es suficiente”, expuso.

Delincuencia

Al hablar del auge que ha tenido la delincuencia en el país, la psiquiatría consideró importante establecer una separación entre lo que son actos delictivos y lo que son los trastornos mentales, enfatizando que las personas con trastornos mentales “no son delincuentes”.

También, destacó que han presentado un proyecto de salud mental a la Procuraduría General de la República y al Nuevo Modelo Penitenciario para que se pueda rehabilitar a los privados de libertad y sean “mejores personas” a la hora de salir de prisión.

Durante el programa, Taveras aprovechó para informar que durante este mes tendrán en el país el Vigésimo Primer Congreso Dominicano de Psiquiatría y Trigésimo Cuarto Congreso de la Asociación Centroamericano y del Caribe de Psiquiatría, en el cual se estarán tratando temas de los citados trastornos y que están relacionados a la pandemia.

“Este Congreso se va a llevar a cabo del 23 al 26 de este mes, será en el hotel Barceló Palace Deluxe Punta Cana, y ahí vamos a tener conferencistas de todo el mundo, van a estar expresidentes y el actual presidente de APAL (Asociación Psiquiátrica de América Latina)”, agregó.

