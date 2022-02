(VIDEO) Asegura personas en RD adoptan perros de raza por estatus social y no por amor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miriam Rodríguez Scott, creadora de la Fundación Quisqueya en Desarrollo, declaró que muchas personas en la República Dominicana, no adoptan los perros por amor sino por el estatus que cierta raza de estos animales les pueda brindar ante la vista pública.

“La mayor parte de las personas no tienen un perro porque aman el animal, tienen el perro porque les da cierto estatus social, un perro de raza da a entender que tienen dinero para poder comprar y mantener ese perro, pero cuando el perro se enferma, que por cierto se enferman más que los viralatas, entonces los tiran a las calles y ahí es cuando nosotros entramos en acción y los rescatamos”, declaró.

Rodríguez fue entrevistada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 07:09).

La antropóloga y sobreviviente de cáncer sostuvo, que durante su estadía en Argentina, pudo notar que los animales están protegidos por el Gobierno y que brindan seguimiento constante a la población canina en las calles de su ciudad, sin embargo, dijo que al fijar su mirada en la República Dominicana se dio cuenta que la realidad era muy distinta, lo que la motivó a crear la fundación.

“Cuando regresé de Argentina, primero me diagnosticaron cáncer, ahí yo decidí que no tenía tiempo para perder, cree mi fundación a partir del 2014 y comencé a trabajar por lograr que la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, sea cumplida”, narró.

Narró que al ver la realidad del país, comenzó a rescatar animales y así fue dando forma a lo que hoy es un refugio para perros, cuya población fue aumentando con el tiempo en la misma medida que el maltrato a los animales callejeros en la República Dominicana.

“Actualmente tengo una finca alquilada, porque el gobierno no nos da tierras, tantas que hay y a nosotros no nos han asignado un pedazo de tierra para que podamos crear un refugio con todas las de la ley”, expresó.

Reveló que la fundación cuenta con una población de 144 caninos, de los cuales 27 son cachorros en espera de ser adoptados, no obstante lamentó el hecho de que en el país los perros mestizos no tengan salida.

“Aquí los perros mestizos no tienen salida, no son adoptados, te los quieren coger para amarrarlos, para cuidar un solar, yo mejor me quedo con mi perro. Hasta que nuestra sociedad no sea más empática con los animales, nosotros nunca vamos a pasar de ser un país tercermundista, folletistas y panfletista”, exclamó.

