(VIDEO) Asegura “no hay nebulosa” en muerte de arquitecta; dice autoridades “tiene miedo de decir cosas como son”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista Valentín Medrano manifestó este viernes sentir preocupación por la presión mediática que se estaría ejerciendo en los procesos penales del país, donde en la mayoría de casos se percibe una aparente existencialidad de la teoría de conspiración, sosteniendo a la vez que “no hay nebulosa” sobre el caso de la muerte de Leslie Rosado, sin embargo, las autoridades tienen miedo a decir las cosas como son.

“La realidad es que solo ese señor le produjo la muerte a esa señora, ahí no hay más personas envueltas, esa es la realidad, pero tienen miedo de decir las cosas como son porque hay toda una repulsa social con el tema Policía, además es un caso que se utiliza para quitar la atención a otros temas que también son importantes”, consideró.

Medrano emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el periodista Aberto Tavárez y el analista político Daniel Guillén, en el programa “Alternativa”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 33:00).

Consideró que el video en el que se ve un joven socorriendo a Rosado ofrece información lo suficientemente reveladora sobre el hecho, no obstante, dijo que la Policía Nacional se habría prestado para que la sociedad empiece a ver cosas donde no las hay.

“Esa señora lamentablemente se encontró con una persona que en ese momento tenía poseído el Diablo, porque solamente eso explica una acción tan aberrante y abusiva, y obviamente la reacción de violencia exacerbada del individuo pone de manifiesto la preocupación social respecto a la calidad de las personas que nos sirven a nosotros como cuidadores”, expresó.

Medrano también manifestó que el cabo de la policía acusado de matar a Rosado, Janil Disla Batista, mostró un grado de desequilibrio absoluto y no tuvo raciocinio en aquel momento.

Además precisó que en la investigación no se puede especular porque lo que no se sabe no produce efecto jurídico, y por lo que reiteró que alrededor del hecho no existe ninguna nebulosa.

Asimismo, destacó que el fiscal titular de la parte oriental de la provincia Santo Domingo, Milciades Guzmá, es una persona con basta experiencia y lo que ha estado haciendo en este caso se rigen por las pautas investigativas que establecen los protocolos.

“¿Qué Procuraduría no ha tomado parte? sí lo ha hecho, lo que tal vez no lo ha hecho público porque aquí todas las investigaciones que se aperturan se hacen bajo la égida de la Dirección General de Persecuciones que dirige la magistrada Yeni Berenice Reynoso”, añadió.

