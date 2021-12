(VIDEO) Asegura ley elimina pago de reinscripción en colegios es inconstitucional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Víctor Villanueva, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep), sostuvo este miércoles que el proyecto de ley aproba­do por la Cámara de Dipu­tados para establecer que los estudiantes de cole­gios y universidades priva­das no paguen inscripción, es lesivo para los padres de los estudiantes, e incluso, tiene vicios de constitucionalidad.

“Cuando usted me dice a mí que no puede pagar una cuota inicial, que en este caso se le denomina inscripción cuando en nuestras instituciones ese concepto no se aplica, usted está diciendo que en lugar de pagar un momento inicial va a tener que distribuir el monto total sobre el costo mensual y le representará una carga mayor a los padres así”, expuso.

Villanueva emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Alberto Tavárez y Héctor Luzón, y la analista de seguridad Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Asimismo, refirió que el proyecto de ley señala mecanismos hasta de la admisión de los estudiantes en las instituciones educativas privadas, lo que supondría un vicio de constitucionalidad porque interfiere con disposiciones que establece la Ley General de Educación número 66-97.

“A lo que nosotros aspiramos es que en el Senado eso no se apruebe así e insisto, no es una postura de que el sector no sea regulado objetivamente, sino que la regulación tiene que ir sobre la base del respeto a los procesos de lo que es el debido estado de derecho”, manifestó.

También, el licenciado consideró que es un acto temerario aprobar una ley que transgrede los elementos de jerarquía de normas, que no toma principios establecidos en la Constitución de la República para las personas jurídicas, y que establece un régimen sancionador a una práctica que es de orden administrativa.

Además, Villanueva consideró que este proceso parte de un escenario de confusión con respecto a determinados términos como el concepto reinscripción que, según explicó, indica que la matrícula de los estudiantes tiene un costo anual que se puede pagar mensual, trimestral o según la modalidad de pago que acuerde el centro de estudio con los padres.

“Sobre esa modalidad se establece una cuota inicial, se ha creado una especie de muletilla administrativa de denominarle netamente reinscripción, que no lo es, por eso el objeto central de la queja está debidamente sustentada bajo lo que es ‘¿por qué si yo estoy aquí tengo que pagar por inscribirse?’”, expuso.

Dijo que han insistido para en lo que refiere al costo de la matrícula, no se utilice el término reinscripción porque se presta a confusión, sin embargo, indicó que tienen alrededor de 200 miembros en la asociación y existen cerca de 4 mil instituciones educativas privadas en el país, por lo que no pueden garantizar que eso se implemente en todos los colegios.

