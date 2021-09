(VIDEO) Asegura iniciativa que prohibiría consumo de alcohol en calles “debió tomarse hace muchísimo tiempo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Mesac Díaz sostuvo que el proyecto de ley para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en República Dominicana es una iniciativa necesaria que debió tomarse hace “muchísimo tiempo” y consideró como algo importante que se oriente a la población sobre el alcance de la misma.

“Este es el único país del mundo donde tú puedes tomar alcohol conduciendo un vehículo, que tú puedes ir en tu carro, comprar una bebida alcohólica y tomártela, entonces esa ley, más que una iniciativa adecuada es necesaria, y que debió tomarse hace tiempo”, expresó.

Díaz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Encuentro del Sábado”, que conduce junto a Joan Leyba, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 22:05).

Consideró que en República Dominicana se ha “normalizado” que la comercialización de las bebidas alcohólicas sea un tema sin regularización, por lo que favoreció la iniciativa que actualmente está cursando en el Congreso, y que es autoría del senador de El Seibo, Santiago Zorrilla.

“A mí la gente me estaba comentando ‘entonces no se va a poder beber en la playa’ no es eso, lo que pasa es que no es correcto que en un país cualquier persona que decida poner un negocio en la marquesina de su casa saque tres sillas y empiece a vender bebidas alcohólicas en la acera que es para todos”, indicó.

Díaz destacó que las aceras están para garantizar el tránsito al peatón, sin embargo, dijo que se ha vuelto parte de la cultura dominicana que comercios, principalmente los llamados colmadones, utilicen ese espacio público como parte de sus negocios.

Por su parte, el también analista político Joan Leyba indicó que en el país se da una “vulneración constante” a los espacios públicos, en lo que se refiere al consumo de bebidas alcohólicas, al tiempo en que señaló que existen calles en donde los vehículos en ocasiones no pueden transitar por la gran cantidad de personas que se congrega a tomar alcohol.

“Yo no puedo pretender que, por el hecho de que las normas me dicen a mí que puedo caminar y gozar de libertad plena, voy a atrofiar tu vida rutinaria solo porque me quiero divertir. Es verdad que aquí eso del expendio de bebidas se ha convertido en un relajo”, agregó Leyba.

