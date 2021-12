(VIDEO) Asegura Código Penal fue aprobado con artículos inconstitucionales 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Damaris Patrocinio, declaró que el Código Penal fue aprobado con artículos a los que calificó como “inconstitucionales” a pesar de que envió a los senadores un análisis detallado del mismo.

“Aprobaron el Código con todos estos artículos inconstitucionales, algunos nos van a dar un Código Penal después de 25 años peor que el que teníamos, con tantas deficiencias”, explicó.

Patrocinio externó sus valoraciones durante una entrevista realizada por el doctor José Díaz, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”​​, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario Tv.

(Ampliar declaraciones a partir del minuto 24:15).

Dentro de los artículos que según su versión van en contra de la Constitución, destacó el 185 que habla sobre la discriminación, asegurando que la Carta Magna habla en más de tres artículos sobre que “todos somos iguales”​​, indicando que el tema de las orientaciones sexuales no están permitidas dentro de la misma.

“¿Cuántos sexos usted conoce?, no hay más sexos, sólo hay masculino y femenino, si usted quiere tener sexo con un gato téngalo, pero de ahí a que queremos imponer algo que no es científico y que no es humano, creo que no es justo”​​, manifestó.

Asimismo, se refirió además al artículo 97 sobre las sentencias penales, asegurando que con este, el Código Penal divide a las personas en segunda y tercera categoría, beneficiando a las mujeres, y a su entender las leyes deben ser para todos.

“Aquí se está violando el Artículo 39 de la Constitución, aquí dicen que quieren igualdad, pues vamos a darle igualdad entonces”​​, indicó.

