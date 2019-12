(VIDEO) Asaltan en San Francisco de Macorís a gestora cultural Ana María Henríquez

View this post on Instagram

Asaltan en San Francisco de Macorís a la gestora cultural e ingeniera civil Ana María Henríquez La artista plástica e ingeniera civil Ana María Henriquez fue asaltada la tarde de este sábado en San Francisco de Macorís. Henríquez , quien es gestora cultural y directora de la galería de arte Abad Gallery fue sorprendida por dos atracadores que iban en un motor mientras caminaba por el sector Madrigal de San Francisco junto a su sobrina Ramona Henríquez y una menor de edad. #elnuevodiariord