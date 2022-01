(VIDEO) Artistas urbanos Alcover y J.O Music aseguran la clave de su éxito es la perseverancia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los artistas dominicanos Alcover y J.O Music aseguraron que el éxito en sus canciones se debe al trabajo constante que han venido realizando a lo largo de los años, tras coincidir en que la perseverancia ha sido un factor que ambos tienen en común en sus carreras musicales.

“La clave de mi éxito ha sido no desistir, ser disciplinado, no parar, porque yo empecé como artista y luego pasé a ser productor porque vi que me funcionaba, ahora soy artista nuevamente, pero realmente lo único que yo no he hecho es parar de trabajar en cualquiera de mis etapas y yo creo que eso es lo que me ha ayudado”, sostuvo Alcover.

Por su parte, el dominicano radicado en Estados Unidos J.O Music, resaltó que coincide con Alcover, asegurando que en toda su vida artística no ha dejado de trabajar, lo que según su versión ha jugado un papel clave en el crecimiento de su existencia profesional.

Ambos integrantes del género urbano fueron entrevistados por Manuel Meccariello y Hermes Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 12:05).

En conjunto, los exponentes de la música narraron cómo por coincidencia, hace un tiempo se conocieron en un estudio en la ciudad de Santo Domingo y hoy día trabajan juntos para promocionar su más reciente colaboración titulada “La mala”.

“Nosotros nos conocimos en un estudio de la capital, en ese tiempo estábamos haciendo unos demos de nosotros y de otros artistas y a los dos días yo le envíe a Alcover una adaptación de lo que fue el éxito de jarabe de palo la flaca y le hicimos una versión un poco más frescas”, narró J.O.

Alcover, quien es conocido dentro de la industria de la música como A & X, ha sido reconocido en diversas ocasiones por componer canciones mundialmente conocidas, dentro de las que se pueden destacar “Danza Kuduro” interpretada por el reguetonero puertorriqueño Don Omar.

“Aquí en República Dominicana he producido canciones como Máquina de los Teke Teke, levántate de Mozart la Para, actualmente somos el número 18 en Billboard junto a Mozart la Para con nuestra canción el barrio” expresó Acolver.

