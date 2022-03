(VIDEO) Artistas francesa asegura se sintió atraída por la calidez de los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantautora francesa Marie Monti, reveló este viernes, que la calidez de los ciudadanos, los diferentes estilos en la música y la cultura en general fue lo que la motivó a visitar la República Dominicana.

“Es mi primera vez haciendo esto y es más de lo que yo había pensado, para mí era importante venir a la República Dominicana, porque me gusta la mezcla de estilos que hay aquí en la música y con la cultura en general. Todo lo que estoy descubriendo me fascina”, resaltó.

Monti fue entrevistada por Raymond Moreta en el programa“La Embajada”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:47 ).

Expresó que le gustaría realizar colaboración con diferentes artistas dentro de los géneros musicales de aspecto local, argumentando que lo que más le gusta es la diversidad que existe en los exponentes de la música dominicana.

“Quiero colaborar con artistas dominicanos, me encantaría hacer bachata. Mis gustos son super eclécticos, me gusta escuchar pop urbano, reguetón, dembow, bachata, merengue, me gusta todo, no tengo un género específico”, indicó.

Asimismo, sostuvo que en América Latina las personas son muy cariñosas y eso establece una diferencia muy marcada de los ciudadanos de otros países, debido a que allí todo el mundo está concentrado en sus objetivos y no sacan tiempo para crear vínculos auténticos .

“La diferencia entre la gente de países latinos y los de América y Estados Unidos, la puedo sentir, porque la gente aquí es super cariñosa y eso no lo siento, en los Ángeles, es muy frío, es muy profesional, todo el mundo está concentrado en sus objetivos y no hay mucha relaciones auténticas”, comunicó.

Manifestó que aunque le encanta ser francesa, la música allá es muy cerrada, en tal sentido, dijo que su deseo de expandir su música y cantar en otros idiomas la llevó a migrar, y hoy se encuentra en el país promocionando su más reciente sencillo titulado “como tú”, la cual describe las cosas más locas que una persona haría por amor.

“Me gusta mucho la música francesa, me gusta mucho mi país, pero pienso que están un poquito cerrados, me dijeron, nos encanta tu voz, nos encanta tus canciones, pero necesitas cantar solo en francés y a mí no me gusta limitarme, por eso me fui a los Ángeles y aquí estoy hoy en la República Dominicana”, externó.

Relacionado