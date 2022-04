(Video) Artista urbano Joswa in da House se declara pionero del dembow en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Joswa in da House, conocido por sus populares temas “El me guta fra fra y Ella quiere Cualto” se declaró e pasado miércoles como el pionero del dembow en la República Dominicana, tras asegurar que es fue el primer artista urbano en pegar un tema de esta categoría cuando el género apenas estaba empezando.

“Yo soy el pionero en del movimiento, cuando empezó el dembow, el primer tema pegado fue el mío y en ese se montó el primer dembow del Lápiz, que fue el remix de Cuatro Paquete Ta, eso se pegó feísimo, esos fueron los comienzos del dembow, después se pegó Ella dice que soy feo, Tu ta´ cabaña remix con Milka, después El me gusta, La afeitadora y Ella quiere cualto”, indicó

En una entrevista realizada por Elmer Feliz en el programa “Novedades” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el exponente narró que a pesar de haberse dado a conocer y ser parte del gusto popular, en sus inicios el género urbano no era tan rentable, debido a la falta de organización que existía en ese entonces.

También, aseguró que los artistas solo cantaban por fama, mas no por lo monetario, porque en ese tiempo ser artistas dentro de un ritmo que no se había dado a conocer, no era tan rentable, para quienes encabezaban el movimiento.

“Esos fueron los inicios del movimiento del dembow dominicano, pero en ese tiempo no había un movimiento establecido, todo era desorganizado, no había fiesta, no había dinero, solo era cantar por amor al arte, cantar por fama”, externó.

Enfatizó que a pesar de todo esto su carrera tuvo un despegue con el tema “El me gusta”, que lo llevó a escenarios internacionales, convirtiéndolo en el primer artista urbano dominicano que había conquistado el corazón de los venezolanos.

En ese orden, indicó que con el crecimiento de movimiento también surgió la competencia y eso sumado a problemas familiares y la división con su mánayer, Bubloy la Caverna, fueron los factores que influyeron en su retiro momentáneo del mundo de la muisca.

Hoy el artista urbano está decidido a tomar las riendas de su carrera y promueve su más reciente sencillo “Pa´ bailar”, un tema que a través de ritmos contagiosos que como su nombre lo indica, tiene el propósito de poner a todos a bailar y aseguró que en lo adelante irá sumando nuevos temas a su repertorio para de esa manera recupera el liderazgo que le pertenece.

Sostuvo que en vista de que su regreso es algo nuevo en lo que está trabajando, aún no ha podido pautar colaboraciones; sin embargo, indicó que espera grabar con los artistas que en la actualidad encabezan el movimiento urbano en el territorio nacional.

Declaró que aunque los tiempos han cambiado, y los artistas cuentan con el apoyo de las diferentes plataformas, lo que ha facilitado el ascenso de muchos, porque hay una mayor difusión; no obstante, advirtió esta es un arma de doble filo, porque el costo de este apoyo es muy alto.

“Ahora hay que invertir un menudo feo, solo para hacer un video hay que invertir mucho dinero y eso no asegura que ese dinero va a retornar”, destacó.

