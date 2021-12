(VIDEO) Artista plástico Norberto Santana dice Jaime Colson ha sido el pintor más trascendente de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista plástico dominicano Norberto Santana consideró este viernes que el fenecido maestro Jaime Colson fue el pintor de mayor trascendencia que ha tenido la República Dominicana, quien con su obra llegó a tener un nombre internacional y expuso cuadros conjuntamente con Salvador Dalí y Pablo Picasso.

“No lo voy a decir porque haya sido mi profesor individual y colectivo en Bellas Artes, pero Jaime Colson es para mí el pintor de mayor trascendencia que ha tenido la República Dominicana. Se fue del país en 1917 y se formó en Europa, y cuando viene, Trujillo es que lo trae y lo nombra director general de Bellas Artes, tenía un nombre internacional”, expresó el pintor.

El artista emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 33:40).

Santana sostuvo que el estilo más conocido de Colson es el neohumanismo, con figuraciones neoclásicas, aunque indicó que en el fondo el maestro tenía un afecto muy original en su pintura.

“El tuvo una época cubista, que me impresionó mucho ese cubismo de características geométricas, entonces a mí me gustó mucho y yo parto de ahí, pero no es en sí la escuela de Colson, el estilo de él era neohumanista de unas figuraciones neoclásicas, ese es el estilo que se conoce de Colson”, manifestó.

El maestro de artes contó que fue estudiante de Colson en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y también más adelante en el estudio individual junto a José Ramírez Conde, Amable Sterling y Virgilio Méndez, llegando a ser los últimos discípulos del reconocido intelectual.

Bellas Artes

El pintor sostuvo que es importante que la nuevos artistas sepan que la Escuela Nacional de Bellas Artes no se inició en 1942, cono conocería la mayoría de la gente, sino en 1883 cuando, según contó, Eugenio María de y Francisco Henríquez y Carvajal le plantearon la necesidad de una escuela de artes gubernamental al pintor español José Fernández Corredor, quien se encontraba de visita en el país.

“Fernández Corredor aceptó y estuvo tres años formando la primera Escuela Nacional de Bellas Artes, repito, Fernández Corredor, cuadros de él están en grandes museos. En esa escuela estudiaron pintura Federico Velásquez, Alejandro Grullón, el otro, no este de ahora, También ahí estudió Luis Desangles, Leopordo Navarro y hubo más”, apuntó.

En ese sentido, consideró que en ese grupo de estudiantes de Fernández Corredor se encontraron quienes fueron verdaderamente los primeros pintores de la República Dominicana.

Asimismo, dijo que la segunda etapa de la academia de artes inició en 1942, cuando un grupo de intelectuales españoles habrían salido huyendo de la dictadura de Francisco Franco.

“Aquí llegaron una cantidad de españoles de primera categoría, intelectuales, José Vela Zanetti, Antonio Prats-Ventós, Josep Gausachs, toda esa gente fueron profesores que le dieron dinamismo a la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1942”, expuso.

También contó que el psiquiatra dominicano Rafael Díaz Niese, quien amaba el arte y era un gran coleccionista, ayudó a la formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en esa supuesta segunda etapa.

“El Puño”

Al hablar del grupo cultural “El Puño”, del cual formó parte junto a otros intelectuales del país, Santana manifestó que esa asociación surgió tras la revolución de 1965 con el fin de tocar a la conciencia de la gente a través del arte y ayudar a la destrujillización, considerando que el espíritu del dictador Rafael Leónidas Trujillo flotaba aún en el ambiente.

“Era una época con gran confrontación entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, Fidel estaba que echaba unos discurso de seis horas en la Plaza Cubana, y había un ardor mundial, la guerra de Vietnam estaba ahí, entonces nos agrupamos con un cierto sentido de la izquierda democrática, y para ayudar a la destrujillización”, manifestó.

Destacó que junto a Miguel Alfonseca, Iván García, René del Risco, José Ramírez Conde, Rubén Echavarría y otros más realizaban exposiciones de pintura, de escultura, poesía, e incluso, llegaron a realizar en el país el primer cineforum con la película “Los 400 Golpes” del francés François Truffaut.

Relacionado