(VIDEO) Artista plástico insta a implementar reciclaje en las escuela para evitar gran problema a ciudadanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista plástico Virgilio Vinicio López aseguró que el no implementar el reciclaje en las escuelas se convertirá en uno de los problemas más grandes de los ciudadanos en un futuro no muy lejano.

Señaló que el ser humano desde que nace aprende a consumir y genera gran cantidad de desechos sólidos, y la razón por la que República Dominicana y otros países tienen dificultades con la recolección de residuos y creación de vertederos en las ciudades es porque no ha empezado a implementar programas de reciclaje en los centros educativos.

“Si como niños nacemos generando basura, como niños tenemos que aprender a transformar esa basura”, señaló el artista al ser entrevistado en el programa ‘El Nuevo Diario en la Noche’ que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

López, también encargado de creatividad del Museo de Arte Moderno, señaló que en sociedades como la de Japón a los niños se les enseña a dividir los desechos sólidos y no utilizan la palabra basura, la cual considera un término despectivo que contribuye a que las personas no vean beneficio en clasificar los residuos.

“Por eso es que aquí se crean vertederos, porque le llaman basura, eso es un despectivo, y eso no es basura para mí porque lo que otros botan tengo que comprarlo como botellas plásticas. Si algo arroja beneficio qué hace la persona, ya no lo bota, es como la gente que trabaja con hierro, el hierro no se bota, usted no ve un hierro por parte, hasta roban la tapa de los filtrantes”, expuso.

El artista dijo no entender porque el Estado dominicano, donde la basura ha representado un gran problema en muchas ciudades, no ha comenzado a implementar el reciclaje en todos los centros educativos de la geografía nacional, incluso aún cuando asegura que el presidente de la República tiene una voz cantante con respecta al tema.

No obstante, manifestó que hay algunas instituciones que han venido trabajando en este sentido y han acogido proyectos como el que él y su esposa Rosy Estévez han desarrollado, “Lee, Crea y Recicla”.

“Hay instituciones que están en eso, es decir, que se está trabajando y gracias a Dios se está trabajando con maestros porque es el maestro que debe de estar en este proceso”, sumó.

