(VIDEO) Artista infantil “La Vecinita”: Mi sueño es tener el privilegio de entrevistar al señor presidente Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante y humorista Berenice Díaz, conocida artísticamente como “La Vecinita”, reveló que sueña con tener el privilegio de poder realizar una entrevista al presidente de la República, Luis Abinarde, y ayudar a niños que hoy en día tienen carencias de cosas básicas, razón por la cual lleva a cabo el proyecto social “Que se Riegue”, para ayudar a esa parte de la población.

“Mi sueño es ayudar a mi mamá a poder terminar su casa y a muchos niños más, y poder tener el privilegio de poder hacerle una entrevista al señor presidente de la República, Luis Abinader”, expresó.

La Vecinita emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Daniel Pujols, en el programa “Pujols Contigo”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Manifestó que se encuentra muy feliz y emocionada con el proyecto “Que se Riegue”, el cual consiste en llevar algún producto o un bien básico a niños que lo necesitan, e invitó a sumarse a todo aquel que lo desee.

“Este proyecto lo inventó mi mamá para ayudar a personas que necesitan algo básico y yo me siento muy contenta, muy emocionada, me pone muy feliz saber que un niño recibe algo básico que el necesita, es como que tú duermas en una cama con los esprines afuera, y que te regalen una camita que esté bien arreglada y puedas dormir cómodo”, expuso.

Precisó que le gustan todos los personajes que ha interpretado desde que inició su carrera artística, no obstante, dijo que le gusta mucho el programa que está llevando a cabo porque se siente identificada al ayudar a niños.

Proyecto artístico

Al ser preguntada cómo descubrió que puede cantar y hacer humor, “La Vecinita” indicó que desde los 4 años de edad cantaba canciones que escuchaba su hermana mayor, por lo que su familia decidió llevarla a un casting.

“Al ver que yo me aprendía las canciones rápidamente me llevaron a un casting en el Canal 9, pero ahí no califique, así que me llevaron a Sábado Extraordinario, ya que yo no me rendí y ahí sí califique, fui imitando a ‘Mela la Melasa’ a Hony Estrella, al Sujeto y muchas personas más”, expresó.

Asimismo, indicó que en su repertorio musical cuenta con las canciones “Vamos para la escuela”, para incentivar a los niños a estudiar y “Que se riegue”, con la que promueve su proyecto social.

