(VIDEO) Artista cristiano le canta a los “lobos disfrazados” dentro de las iglesias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista cristiano J Tejada manifestó que la música es un medio para poder transmitir sentimientos y un mensaje divino, por lo que en esta ocasión decidió cantarles a los lobos disfrazados que se encuentran dentro de las iglesias.

Puntualizó que de la frase “ese se va a esconder a la iglesia, disfrazado de oveja, pero en busca del algo” surgió su más reciente sencillo “Lobo Disfrazado”, argumentando que el diablo viste de oveja, por eso pretende captar la atención de aquellos que entran a las iglesias con el objetivo de destruir, sonsacar o eliminar a alguien.

“Lobo disfrazado va dirigido a ese tipo de cristiano, que realmente llevan una doble vida que no es agradable ante los ojos de Dios y surge de una historia bíblica, que dice que muchos se disfrazan de oveja, pero son lobos rapaces”, emitió.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Tejada comentó que los lobos habitan en las ruinas, y por lo general aquellos que se disfrazan llevan una vida desorganizadas.

(Ver en el minuto).

Comunicó que las personas piensan que todo lo que se hace a escondidas no va a salir a la luz en algún momento; sin embargo, agregó que de acuerdo con la biblia no hay nada oculto que no sea de manifestarse, por eso espera que “Lobo Disfrazado” sirva para que estas personas entiendan que desde arriba hay alguien que ve sus acciones.

“Por eso dice la canción, en oración te tenemos facturado, o sea que a través de la oración es donde Dios va revelar a ese tipo de persona que está viviendo una doble vida, pero solo la oración hace eso, por eso la persona cuando escuche esta canción se va a tener que identificar y entender que en el señor nada se puede hacer fuera de su voluntad”, sostuvo.

Aclaró que aunque la intención no es atacar directamente el cristiano; no obstante, dijo que esta canción si está dirigida a ese grupo de personas que está dentro de la iglesia disfrazados, pero también enfatizó que lo mismo aplica para la sociedad en general, porque es muy común que el individuo para lo lograr un objetivo finja ser alguien que no es.

“Este es un tema que va dirigido al cristiano, pero que espero toque también al no cristiano”, explicó.

Relacionado