(VIDEO) Artista colombiano: RD me enamoró y por muchos años quiero estar aquí

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor colombiano, Cristian Dorado, confesó que decidió establecerse con su música en la República Dominicana, porque se enamoró de la isla y su habitantes, mismos que le hicieron considerar quedarse por un largo tiempo decidiendo en el país.

“A mí me enamoró República Dominicana, el país y su gente, es que yo he estado enamorado de mucha gente aquí. La verdad es que me gusta mucho este país, son cosas de Dios, aquí estoy y ya considero este país mi casa, tengo un tiempo aquí, tengo grandes amigos y por muchos años quiero estar aquí presente y seguir proyectando mi música”, expresó.

En una entrevista realizada por Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Dorado sostuvo que sentirse atraído por la República Dominicana como país para expandir su carrera es un crédito que le deja a la vida y a Dios.

(Ver declaraciones a partir del minuto 36:56).

Tras referirse a su más reciente tema “Infiel”, el artista manifestó que desde su punto de vista, no refiriéndose específicamente a la relación de pareja, todo el mundo ha sido infiel, sin embargo, dijo que no todos tienen la valentía de admitirlo.

“Yo creo que todos en algún momento hemos sido infiel, no generalmente es cuestión de parejas porque hay muchos conceptos de la infidelidad, pero pienso que no nos podemos lavar las manos, por eso esta canción explora el tema de la infidelidad desde otro punto de vista, es un análisis propio, analiza como te quedas en una relación muchas veces por costumbre o por dependencia económica, pero no porque realmente la sientes”, indicó.

De igual forma, el cantante colombiano comentó que su intención es intentar estar vigente en el corazón de su público a través de la música, porque a su entender el éxito está garantizado cuando la persona hace lo que le gusta, porque lo hace con amor.

“He intentado estar vigente siempre, hacer música para que la gente me tenga presente, porque creo que el éxito viene de poder uno hacer lo que le gusta realmente. Gracias Dios sigo haciendo mi música y es mi intención seguir haciendo, este año tenemos muchos proyectos, queremos tocar, queremos acercarnos más a la gente y crecer, que la gente se sume a esa comunidad que es mi música, donde estamos tocando todo tipo de temas”, subrayó.

