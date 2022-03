(VIDEO) Arrestan joven fue baleado en ambas piernas durante hechos confusos en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTIAGO- El joven Emisión Ainoa García denunció este miércoles que miembros de la Policía de Santiago lo arrestaron sin el ser responsable de los conflictos que lo acusan.

Ainoa García expresó que residentes de la Yagüita de Pastor en Santiago le propinaron disparos en ambas piernas en fechas distintas entre el actual y pasado año.

“Me trajeron aquí a Homicidio, yo tengo un año que me habían disparado en este pie y estoy dique preso. No sé porqué estoy preso, entonces el que está preso herido yo”, manifestó.

El agredido afirmó no tener ningún tipo de conflictos y aseguró que desde el 2021 no tiene expedientes policiales.

“Esos tiros vienen de un problema que no era conmigo, porque yo antes hacía coro con esa gente y ya yo no ando con ese coro y por eso me dieron ese disparo”, señaló.

En el video se observa como el joven es trasladado por miembros de la Policía Nacional acostado en la parte trasera del vehículo con sus partencias incluyendo un abanico.

