(VIDEO) Arrestan dos hombres en Santiago por sustancias controladas; uno admite fuma “hierba”

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó a dos hombres por presuntamente portar encima sustancias controladas y uno de ellos admitió que fuma “hierba”, en un hecho ocurrido en Pueblo Nuevo, Santiago.

El detenido criticó que lo lleven a la DNCD por un “tabaquito de 50 pesos”, tras cuestionar que las autoridades saben “dónde venden los kilos” y lo detienen a él por un tabaco.

“El fiscal Mario, de la DNCD, nos agarró con sustancias y supuestamente dice que es de nosotros, pero él sabe que nosotros no somos de ahí”, expresó.

Aseguró que el fiscal le hace daño a la juventud de esa comunidad.

Asimismo dijo que sufre de ataques epilépticos “y estoy desgranado”.

“Como que no me asisten, no me dan medicamentos. Yo hablando con ellos me le puedo caer y desgranar y eso me pasó anoche. Para él los seres humanos como que no importamos”, denunció.

