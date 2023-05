(VIDEO) Arquitecto René Alfonso: “Hay partidos políticos, hay gobiernos y hay iglesia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El arquitecto y pintor René Alfonso consideró este sábado que movimientos como la izquierda, surgido en Francia en 1789, y los nuevos que van subiendo son simplemente “cositas” si se comparan con la eternidad de la iglesia y la fe.

Aunque hoy en día se diga que los jóvenes no visitan la iglesia y que los líderes religiosos no hablan del Opus Dei como antes o que no prestan atención a las encíclicas sociales del magisterio de la Iglesia Católica, el artista aseguró que la iglesia y la fe son eternos.

“Nos movemos por fe y por fe al movernos te digo la iglesia es eterna y todas esas cositas que pasan, de movimientos como la misma izquierda en el mundo, son cositas comparadas con la eternidad de la iglesia, con la eternidad de la fe; hay partidos políticos, hay gobiernos, y hay iglesia”, expresó.

El destacado arquitecto fue entrevistado por los comunicadores Gabriel Read y Julio Castro, en el programa “Análisis y Síntesis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde aseguró que sí hay jóvenes en las iglesias, en los colegios católicos y asistiendo a misa, y aunque no son todos los que quisieran, afirma que el quien domina el mundo es Dios.

(Ver programa).

“Es cierto que cuando estamos en misa cada uno está pensando en muchísimas cosas, pero estamos en misa, hay una partecita de tu ser que se rinde ante la existencia de Dios y va a misa, aunque sepa que van 24 viejas que no solamente van a adorar a Dios, sino que van a exhibir sus prendas, etcétera, etcétera”, expuso.

Alfonso subrayó que siempre habrá quienes resten relevancia a la fe y a la iglesia católica, diciendo cosas como que sus asistentes han disminuido, o que no es visitada por los jóvenes, sin embargo, reiteró que la institución religiosa es eterna y su comunidad siempre se juntará.

“Ese es el mundo, estamos siempre en evolución, pero la iglesia es eterna y nos juntamos; siempre nosotros los viejitos nos encontramos que los jóvenes están locos, es la historia de la vida”, sumó.

