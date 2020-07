(VIDEO) Aron Luix inicia su internacionalización respaldado por Maluma

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Aron Luix está conquistando los corazones del mundo artístico con “Inocente”, una canción escrita por el astro de la música latina Maluma, que de inmediato ha conectado con una nueva generación de la música urbana ávida de sonidos y emociones frescas.

Para el novel intérprete de origen dominicano, el apoyo y constante acompañamiento del cantautor colombiano ha sido fundamental en su crecimiento musical, con la nueva composición y los consejos que le ha dado durante todo este proceso.

“Un día hablamos en la oficina, y me dijo que tenía una canción dura y que era perfecta para mí. Le doy las gracias a Dios, porque ese fue un momento inolvidable en mi vida. Que un artista como Maluma piense en mí es grandioso, siempre le doy las gracias a Dios”, manifestó el joven intérprete.

“Inocente”, que está disponible en todas las plataformas digitales y en las principales emisoras de República Dominicana, Chile, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, es la primera producción de Aron Luix de la mano de Joch Entertainment y WK Records, el movimiento discográfico que está rompiendo todos los esquemas de la música en Estados Unidos y América Latina, y que, desde ahora, se centrará en el crecimiento artístico del intérprete de 18 años.

La propuesta musical estará sustentada, básicamente, sobre la base de una plataforma online promocional a gran escala, como salida a la crisis que golpea al mundo por el Coronavirus. “Al principio fue difícil para mí… me cancelaron todos mis eventos, eso me dolió mucho, pero tenemos que ser más fuertes y positivos. En este confinamiento me he dedicado mucho a perfeccionar mi canto, en la guitarra y otros instrumentos. Eso me ha permitido enriquecer mi música, como se destaca en ´Inocente´”, dijo.

El tema fue producido entre Miami y Guaynabo (Puerto Rico), por Los Rude Boyz y Edgar Barrera, y el video oficial fue filmado en la ciudad de Medellín, Colombia, dirigido por Gustavo Gallego. En este audiovisual vemos a un Aron Luix divertido, fresco y con mucho romanticismo.

Nacido en Nueva Jersey y de padres dominicanos, con tan solo 18 años ha construido un camino importante en la industria musical en la que espera llegar a ser tan grande como Enrique Iglesias, Wisin y Yandel, Juanes, Carlos Vives, Maluma o CNCO, artistas que han sido su inspiración.

“Estoy listo para conquistar el mundo, ganar el amor y el respeto de los fanáticos y abrir las puertas a nuevos exponentes como yo…”, afirmó Luix, quien desde ya se perfila como artista revelación de la música.

Pero no solo la música urbana es su fascinación. Aron Luix es una artista que puede navegar por distintos géneros musicales, como la bachata y el merengue, que reflejan el amor y la conexión con su cultura dominicana. “Me gustaría hacer algún día una bachata y un merengue. Pero una bachata con un nuevo flow, como la que pretendo sacar pronto fusionada con elementos del trap. Ya verán, sé que les va a encantar”, señaló.

