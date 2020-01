(VIDEO) Armada informa frustró tres viajes ilegales hacia PR; apresa 27 personas en operativos

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Armada de la República informó que frustró tres viajes ilegales hacia Puerto Rico, y el apresamiento de 27 personas, incluyendo tres brasileños y un menor de edad, durante operativos en La Altagracia, Samaná y San Pedro de Macorís. Un comunicado del órgano castrense señala que en San Rafael del Yuma fueron apresadas ocho personas, siete hombres y una mujer, incluyendo tres brasileños. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord