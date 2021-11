VIDEO: Ariela Sánchez, la doble medallista panamericana que pidió una beca para estudiar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALI, COLOMBIA.- La judoca Ariela Sánchez, quien hasta el momento es la única atleta dominicana en los Juegos Panamericanos Juveniles con dos medallas, una de oro y otra de bronce, ha pedido una beca para seguir estudiando porque no puede trabajar por los entrenamientos y su madre es soltera y no tiene los recursos suficientes.

Sánchez, de 20 años, vive en España por el momento, en donde entrena bajo un programa de la Federación Dominicana de Judo. El programa de trabajo es con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Lo único que quiero es seguir estudiando, me gusta el judo y quiero seguir desarrollándome”, señaló Sánchez a El Nuevo Diario, en Cali, Colombia.

“Yo inicié estudiando aquí en España en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), sin embargo, no tengo recursos para pagar mis estudios, por lo que tuve que pararla, ya que mi madre era quien me la pagaba, pero es soltera y solo me puede ayudar con mi manutención, pero no con el pago de mis estudios”, señaló la judoca, que compite en los 63 kilogramos.

“Espero que luego de mi actuación, me tomen en cuenta, ya que no estoy en el Parni (Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales) ni tengo remuneración alguna, solo recibo una ayuda de la Federación Dominicana de Judo”, manifestó Sánchez, quien conquistó oro individual y bronce.

La nativa de Azua, con su destacada actuación, logró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile 2023.

“He estado trabajando para esto, conseguí la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile. Eso buscaba desde el principio”, acotó.

Reveló que sus dos medallas conquistadas en estos Juegos de Cali, es una bendición de Dios, “porque hace un mes se me salió un hombro luego de un combate en España, fui al médico y me dijo que no podía participar en estos Juegos Panamericanos, que debía recuperarme, le dije que sí, pero con la mente en que estaría en Cali, me recuperé y hace una semana volví a entrenar y ya puedes ver el resultado”, justificó.

Reconoció que en lo personal perder esta oportunidad de participar en los Juegos Juveniles sería un fracaso, luego de tanto tiempo de esperar esta justa juvenil.

Dijo que su madre y hermana, a quienes les dedicó sus medallas, lloraron por la conquista de las dos preseas en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles.

Recordó lo difícil que fue para ella durar casi dos años en España sin ver a su familia por la pandemia del COVID-19.

Sus inicios

Sánchez se enamoró del judo a los 11 años en su natal Azua, cuando pasaba por un polideportivo junto a una amiga. De ahí habló con su madre, ella le dio el visto bueno e inició su carrera como judoca.

“Luego me fui a la capital, tras una evaluación de la Fedojudo, ellos vieron mi talento y me fui a España gracias a un programa que tienen”, resaltó.

Dijo que gracias al judo, ha viajado por muchos países y que con esas medallas se ha visto el fruto de su trabajo.

Un mensaje a los jóvenes

“Vean estos Juegos Panamericanos Juveniles como una oportunidad, yo vengo de un club de Azua, pequeño, ahora estoy en España, tratando de ser una mujer persona”.

