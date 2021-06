(VIDEO) Arcángel considera que el dominicano hace caso omiso talento local

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- El popular artista urbano puertorriqueño Arcángel consideró este martes que el público dominicano hace caso omiso al talento criollo, y sin embargo, sí muestra apoyo al extranjero.

Así lo considero el intérprete de éxitos como “Pa’ que la pases bien”, “Hace mucho tiempo”, y “Amar a ciegas” durante el encuentro con la prensa de la sexta edición de los Premios Heat, al ser cuestionado sobre algunos artistas urbanos locales, entre lo que mencionó a su colega Kiko El Crazy.

“Kiko El Crazy lleva mucho tiempo esperando que su propia gente de le una oportunidad. A mí me gustaba mucho más la música que el hacia antes, cuando nadie le hacia caso. Él se puso hacer las loqueras que hace todo el mundo para que le hicieran caso. Es un artista súper talentoso y qué lastima que tuvo que pasar por todo este proceso”, manifestó a El Nuevo Diario Austin Santos, nombre de pila del artista.

De igual forma, “La Maravilla” como también se le conoce al popular cantante puertorriqueño, aseguró que el mercado de la música local apoya al que “canta bien y hace música buena si viene de afuera”.

”A mi me duele mucho porque yo he conocido a personas muy talentos y con la capacidad de llevar el nombre de la República Dominica por todo lo alto y ustedes no le hacen caso”, acotó el artista, quien entre sus próximos lanzamientos, tiene en carpeta una colaboración con el dominicano Kiko El Crazy.

Arcángel en Premios Heat

El cantante boricua se encuentra instalado en las inmediaciones de Playa Juanillo, Cap Cana, República Dominicana, previo a celebrarse la sexta edición de los Heat Latin Music Awards, en el que tendrá una participación especial este próximo jueves durante el escenario de la premiación.

