(VIDEO) Aracely Arámbula truena contra Luis Miguel por lejanía con sus hijos; ni siquiera a los conciertos los invita

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reconocida actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula tronó en contra de su expareja y padre de sus hijos Luis Miguel, por la lejanía con ellos, Miguel y Daniel.

Tras ser abordada por la prensa en el marco de la alfombra del musical ‘Vaselina’, la actriz se desbordó y dijo la verdad sobre muchos aspectos de la relación de »El Sol de México» con sus hijos, indicando que no los busca, no tienen buena comunicación y que ni siquiera a los conciertos de este son invitados.

Aracely también dejó claro que fue falso el comunicado que salió en su contra donde supuestamente para Luis Miguel poder ver a sus hijos ella tenía que estar presente. A la vez esta hizo una comparación de otros artistas que son grandes ídolos de la música y que son a la vez buenos padres, cosa que »Luismi» no ha logrado ser.

»No tienen tanta comunicación como para yo mandárselos de viaje. Como todos los padres no solamente el ser ídolos quiere decir que no puedan ser buen papá, vean a Alejando Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; A Chayanne, gente que me ha atendido a mi con mucho cariño con mucha dedicación, que han atendido a mis hijos con mucho cariño y mis hijos le tienen cariño a ellos y mucha admiración», dijo la actriz.

La protagonista de »La Patrona», aseguró que siempre les ha dicho a sus hijos que admiren mucho a su papá porque su papá es un gran artista, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos.