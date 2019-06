(VIDEO) “Aquí no hay miedo”, dice la diputada Yudelka De La Rosa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yudelka de la Rosa aseguró este lunes que ella y los demás legisladores leonelistas que se apostaron frente al Congreso no tienen miedo de defender la Constitución de la República.

“Le devolvimos su bomba como ellos nos la tiraron, yo no me eché ni agua porque cuando uno defiende una causa justa no teme”, indicó.

De La Rosa dijo que no teme defender los principios y valores del país al momento de calificar como un ” hecho bochornoso” los enfrentamientos escenificados este lunes ente agentes policiales, congresista y demás manifestantes civiles.

La diputada habló ante la prensa luego de que la tarde de este lunes los manifestantes leonelistas intentaran colocar una carpa frente al Congreso Nacional lo cual fue impedido por los agentes policiales, quienes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Varios de los diputados se enfrentaron a los agentes resultando lesionados el congresista de ultramar Marco Cross y el diputado de San Juan Henry Meran, este último ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Independencia con diagnóstico de Neumonitis.

