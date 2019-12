(VIDEO) Apresan supuesto delincuente acusado de realizar varios asaltos en Puerto Plata

View this post on Instagram

Puerto Plata EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. –Durante un operativo realizado la noche de este viernes en el sector Cienfuegos de Santiago, la unidad élite de la Policía Nacional(@policiard ), mejor conocidos como los Swat, apresó a un supuesto delincuente quien está siendo acusado de orquestar varios asaltos en Puerto Plata. El joven, conocido solo como Edwin alias Robocot, fue apresado en el interior de una vivienda donde además le fueron ocupadas varias armas de fuegos, entre ellas una escopeta. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord