(VIDEO) Apresan otra vez a Vanessa tras pelea con guachimán no le habría pagado servicio sexual

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La polémica mujer Vanessa Martínez, de San Francisco de Macorís, está envuelta en un nuevo escándalo íntimo, al ser detenida por llevarle un celular a un guachimán, en esa misma localidad.

La mujer contó que el guachimán Denny Carrasco le dijo que tuvieran relaciones sexuales a cambio de 200 pesos, pero que una vez terminaron de enredarse, el hombre no quiso pagarle y ella le llevó el celular.

El hombre le dio un cachazo con la pistola. La mujer mostró un ‘chichón’ en la frente.

“Él me llamó y me dijo vamos a echar un polvito, y yo le llevé el celular. Resolvimos… Me dijo que me iba a pagar y no me pagó ná'”, narró Vanessa.

Pero el guachimán cuenta otra cosa. Según él, la mujer se le apareció como a las 3 y media de la madrugada y le robó el celular, ante lo cual él tuvo que reaccionar y darle un cacharzo.

Entonces ella huyó con el objeto. El hombre afirmó que la fémina se lo vendió a un tal “Bochún”, y dijo que el celular cuesta unos 7,500 pesos.

Señaló que es su único medio de comunicación y llamó a la PN a recuperar el celular, porque ahora mismo no puede comprar otro y está incomunicado.

Denny Carrasco trabaja para la compañía Guardianas Regionales.

Vanessa se ha visto involucrada en varios escándalos. Una vez dijo que robó dinero y lo consumió en drogas.-

