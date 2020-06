(VIDEO) Apresan hombre que supuestamente agredió a su mujer y amenazó de muerte a Policía  

View this post on Instagram

Agentes de la Policía Nacional sometieron a la obediencia a un hombre que antes de faltarle el respeto y amenazarle hasta de muerte, supuestamente había maltratado físicamente a su pareja sentimental. En un video enviado a nuestra redacción se muestra que el hombre arrestado se muestra violento y amenazante cuando observa la presencia de los agentes en su habitación. Hasta el momento se desconocen otros detalles del caso. #elnuevodiariord