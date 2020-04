VIDEO: Apresan hombre que retenía a niña de cuatro años en una cueva del Malecón

View this post on Instagram

Miembros de la Policía Nacional(@policiard ) rescataron este domingo una niña de unos cuatro años de edad, quien se encontraba viviendo en una cueva, en las inmediaciones del Malecón de Santo Domingo. De acuerdo a reportes preliminares, la niña estaba junto a un hombre que dijo ser el padre de la infante, aunque se presume que la menor fue secuestrada. El caso fue denunciado a las autoridades por un pescador que vio a la pequeña.