(VIDEO) Apresan haitiano acusado de matar profesor en Dajabón

Autoridades haitianas a solicitud del cónsul dominicano en Haití, Esteban Antonio Cruz, arrestaron este lunes a un haitiano acusado de homicidio en la comunidad Juana Méndez. La información fue ofrecida por el vicecónsul Marciano Mateo Espinosa, quien dijo que se trata de un ciudadano solo identificado como “Nico”, de unos 39 años de edad, acusado de ser el presunto asesino del profesor y ganadero Santiago Pimentel Estévez, hecho ocurrido a principios de este año en el distrito municipal Santiago de la Cruz. #elnuevodiariord