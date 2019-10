(VIDEO): Apresan Gerente del CEA en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un gerente del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), denunció este martes que fue apresado injustamente, en un hecho ocurrido en la provincia de Monte Plata.

Alberto José González, quien está acusado por invasión de terrenos, acusó a los fiscales de esa demarcación de orquestar una trampa en su contra.

“Yo soy gerente del CEA con asiento en el Distrito Municipal de San Luis, aquí en Monte Plata me armaron un expediente, me están acusando de invasión de unos terrenos que yo adquiri hace mucho tiempo y ellos nunca me pudieron probar eso”. Explicó González.

Señaló que los fiscales y los jueces de Monte Plata son empleados de Induspalma.

“Me pusieron una rebeldía con 15 minutos de retraso. Ahora mismo nos están poniendo a firmar y yo y otros tuvimos que pagar 50 mil para obtener la libertad”.

González solicitó a las autoridades que se investigue su caso lo más rápido posible.

