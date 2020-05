(VIDEO) Apresan en Los Alcarrizos joven acusado de provocarle la muerte a otro en Jarabacoa

View this post on Instagram

Jarabacoa El Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim) apresó este jueves a un hombre en los Alcarrizos acusado de agredir a otro de un golpe, y que posteriormente murió, en un hecho ocurrido el pasado mes de enero en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. Informaron que el arrestado responde al nombre de Estarlin Javier Peñaló Delgado, acusado de agredir de un puñetazo a Francisco Antonio Sánchez Tiburcio, mejor conocido como “El Pequeño”, quien murió horas después. #elnuevodiariord