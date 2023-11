(VIDEO) Apresan a urbano Coyote 63 en NY tras incidente con supuesto expadrastro de La Perversa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un hecho no esclarecido, el exponente urbano apodado Coyote 63 fue apresado por la policía de New York mientras se encontraba hospedado en un hotel de esa ciudad.

De acuerdo con lo dicho por él mismo mediante un video publicado en su cuenta de Instagram antes de su arresto, el culpable de la acción en su contra es Yan Yan, manager musical conocido por ser el supuesto expadrastro de la urbana dominicana La Perversa.

‘’Oye Klok Yan Yan me chotió (me chivateó) se me tiraron los monos aquí en el hotel voy a caer preso, ya ustedes saben’’, dijo Coyote en uno de los videos.

Sgeun datos recabados todo se produjo por una golpiza que supuestamente este le propinara a Yan Yan a lo que procedió a denunciarlo.

Sobre Coyote

Coyote 63 es un talento latino de música urbana, radicado en la ciudad de New York y desde ahí ha lanzado música y se ha dado a conocer en el ámbito artístico urbano.