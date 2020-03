(VIDEO) Apresan a Cristian Casa Blanca por tirar televisor a la vía pública

View this post on Instagram

El numerólogo y presentador de televisión Cristian Casablanca (@cristiancasablancaoficlal), fue apresado la noche de este sábado luego que se difundiera un video en redes sociales donde este se ve tirando un televisor por del balcón de su apartamento. La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional (@policiard), Frank Félix Fermín, quien agregó que Casablanca se encuentra en el Palacio de la Policía y mañana será sometido a la justicia. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD