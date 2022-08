Apresan a ‘Chilo’, confeso vendedor de drogas en Moca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESPAILLAT.- Autoridades de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Moca, apresaron mediante operativo a un hombre que confesó que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en el municipio.

Se trata de Jonathan Rafael Martínez, alias “Chilo”, quien al momento de su arresto confesó que vendía drogas y que no le pagaba a ningún policía o militar para hacerlo y que por eso lo habían apresado.

“Yo lo que vengo es drogas y no le hago daño a nadie. Yo vendo drogas a mi nivel y no le pago a nadie ni a ningún militar le pago, por eso ellos andaban detrás de mí, porque no le pago cuarto a ningún policía”, sostuvo.

El mismo negó la acusación en su contra sobre ser el autor de la muerte de un seguridad, pues según dijo, ya está detenida la persona que lo mató.

“A mí me están señalando, pero no hay pruebas, porque saben que lo que yo vengo es drogas. Que me den la libertad, que busquen las pruebas, que busquen los querellantes y que me vengan a dar la cara a ver a cuál yo le he dado un tiro”, enfatizó.

