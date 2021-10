(VIDEO) Apoyan se tomen en cuenta agravantes en violación sexual para determinar condenas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz sostuvo este jueves que en el país se ha exagerado con el debate generado sobre la relación sexual no consentida en el matrimonio, durante el marco de estudio del Código Penal, al tiempo en que indicó que los legisladores no están para ceder ante presiones de un sector.

“Es violación, pero no puede ser condenada con la misma pena, y los legisladores desde que los presionan ceden y no puede ser así, usted no está para ceder ante presiones de un sector”, manifestó.

Muñoz emitió sus comentarios durante participación en el programa “Cebolla News”, que conduce junto a Rubén Franco, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 03:15).

En tal sentido, cuestionó por qué no podría diferenciarse la relación sexual no consentida en la pareja como una atenuante de la violación sexual para establecer una pena, indicando que se han establecido diferencias en otros delitos contemplados en el Código Penal.

“Por ejemplo, el artículo 295 del Código Penal te dice ‘el que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio’, y el 296 te dice ‘el homicidio cometido con premeditación o acechanza, se califica asesinato’, y si sigue leyendo veras qué situaciones le dan una connotación distinta al homicidio”, citó.

Muñoz dijo que a una mujer le puede doler mucho que su esposo haya perpetrado una relación sexual no consentida, no obstante, insistió en que esto no debería castigarse con la misma pena que una violación cometida por un desconocido usando un arma.

“Mi opinión es que debe estar diferenciado en grados, el que tiene relación con una persona sin su consentimiento, sea esposo o no, se hace reo de violación y la pena es esta, y el que con amenaza, con arma y con intimidación viola a alguien, entonces se hace reo de violación y la pena es otra”, sostuvo.

Relacionado