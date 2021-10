(VIDEO) Apoyan se reduzca pena para relación sexual no consentida; consideran es algo normal en parejas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Rubén Franco sostuvo este viernes que las personas a veces son muy sensibles cuando se habla de los derechos de las mujeres y manifestó estar de acuerdo con el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, ya que considera que tanto el hombre como la mujer, cuando son una pareja formal, suelen iniciar lo que es una relación sexual no consentida.

“Tú me vas a decir a mí que una persona que se pone en una parte oscura con una arma blanca o de fuego a esperar que pase una dama y luego ejerce violencia contra ella y la viola, va a tener el mismo tratamiento que al que tuvo una relación no consentida en la casa, ¿cabe en la mente de alguien?, no puede ser”, manifestó.

Franco se refirió al tema tras comentar que ayer jueves el legislador fue tendencia en la red social Twitter por las reacciones generadas tras este justificar durante una entrevista, en el programa Matinal del Grupo Telemicro, que se reduzca la pena en el Código Penal a los violadores sexuales, cuando el hecho sea cometido en una relación de pareja.

Franco emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Cebolla News”, que conduce junto a Daurin Muñoz, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 34:28).

Consideró que el senador Genao ha sido atacado por usuarios de las redes sociales por el simple hecho de haber dicho algo que “tiene lógica”, al tiempo en que indicó que supuestamente las mujeres tienen la costumbre de “conquistar cosas cerrando otras”.

“Se comieron al senador porque él decía que un pan con salami al medio día, es igual que un caviar, pero tú no pagas lo mismo por ellos, son comidas las dos, pero al final no te cobran lo mismo”, expuso.

Además, añadió que los legisladores no solo legislan para las mujeres, sino para todos, por lo que no se pueden inclinar a un solo lado de la balanza porque un grupo de feministas entienda que lo correcto es que le den 10 años de prisión a un hombre porque tanteo de noche”.

