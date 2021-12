(VIDEO) Apoyan se investigue responsabilidad penal funcionarios actuaron en contrato “peaje sombra”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Manuel Rojas se mostró de acuerdo con la idea de que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios que actuaron en el contrato que dio paso al peaje de la Autovía de Samaná o “peaje sombra”, el cual, según expresó, es un convenio ilegal y abusivo que se hizo para robar dinero a los dominicanos.

“Un contrato que se aprobó en el Congreso, pero el que se publicó es otro, la conformación de un consorcio con compañías que no estaban establecidas, lo que viola la ley, no conforme con todo ese robo y todo ese aparataje, el Consorcio Autopista del Nordeste no ha pagado un centavo de impuestos”, condenó.

El comunicador se expresó así al apoyar lo sugerido por el abogado Enmanuel Esquea Guerrero, quien estableció en un informe que el contrato nació viciado y recomendaba al Gobierno enviar el expediente al Ministerio Público, a fin de que se estableciera si había responsabilidad penal o no de los funcionarios que actuaron ahí.

Rojas emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Políticas Públicas”, el cual conduce junto a José Rosario, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 03:13).

Sostuvo que el contrato que se firmó en el año 2001, y le otorgó 30 años de operación a la concesionaria de capital colombiano Autovía del Nordeste S.A., es ilegal e irracional, por lo que saludó la iniciativa del presidente Luis Abinader, de poner fin al convenio, el cual costaría al Estado 1,900 millones de dólares en lo que le restaba de operación.

“El presidente Luis Abinader, en un año y tres meses demostró que lo que estos bandidos no habían hecho en casi 20 años, de cuando comenzó ese contrato abusivo, él le buscó un bajadero legal, y amistoso, para que a partir de enero el Gobierno de la República asume la autopista del Nordeste”, expresó.

Asimismo, consideró importante que la Procuraduría General de la República investigue el informe que entregó Guerrero, sosteniendo que en la concesionaria que construyó la vía, a pesar de ser extranjera, debe haber participación dominicana.

“Tiene que haber participación dominicana, que fueron los vinculados o involucrados directos de lo que hicieron todo este maldito andamiaje, esta componenda para robarse el dinero del pueblo, eso hay que investigarlo, porque eso es un entramado”, agregó.

